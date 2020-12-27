Son Dakika | Balıkesir'in Marmara ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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Son Dakika | Balıkesir'in Marmara ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

27.12.2020 11:51 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:54
Son Dakika | Balıkesir'in Marmara ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Marmara ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir zanlının uyuşturucu ticareti yaptığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, C.M'nin evinde yaptıkları aramalarda 12 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan C.M'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Ünlü

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