Son dakika... Balıkesir'den yangın bölgesindeki çiftçilere 10 tır yem gönderildi

Son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Kepsut ilçesinde toplanan 10 tır yem ve yardım malzemesi, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında zarar gören çiftçilere gönderildi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde toplanan 10 tır yem ve yardım malzemesi, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında zarar gören çiftçilere gönderildi.

Yangında zarar gören çiftçilerle iletişime geçilmesinin ardından muhtarlıklar tarafından, yardım kampanyası başlatıldı.

Balıkesirli çiftçilerin kendi hayvanlarına ayırdıkları saman balyaları, kesif yem, yonca, arpa gibi hayvan yemleri, Kepsut Belediyesi'nce sağlanan tırlarla Manavgat'a uğurlandı.

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Manavgat'ta yaşanan yangın felaketinin acısını paylaştıklarını söyledi.

Bölgedeki vatandaşların yaşadığı sıkıntıları yakından takip ederek, ilk günden itibaren iletişim halinde olduklarını anlatan Cankul, şunları kaydetti:

"Her türlü maddi manevi yardım için seferber olan bu küçük ama yüreği büyük insanımız, tüm Türkiye'de olduğu gibi burada da dayanışmanın büyük bir örneğini gösterdi. Yangından zarar gören vatandaşlarımız için hiç düşünmeden kendi hayvanına vereceği yemin yarısını bağışlayan oldu. Mahalle muhtarlarımızın koordinesinde kısa süre önce başlatılan bu destek kampanyası, 4 tır olarak planlanmıştı fakat hemşehrilerimizin gücü ile 10 tıra ulaştık. Bu yardımların devamı gelecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Yıldız