Son dakika! Balıkesir'de tabanca üreten kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi: BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde tabanca üretimi yapan F.E., jandarma tarafından gözaltına alındı.

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde tabanca üretimi yapan F.E., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekibi tarafından sürdürülen soruşturmada, 24 yaşındaki F.E.'nin Balya ilçesinde tabanca imal ettiği tespit edildi. Jandarma KOM, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Altıeylül İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, F.E.'nin aracında ve evinde yapılan aramada 16 adet 9 mm çapında tabanca ele geçirildi. Ayrıca aramalarda, 15 şarjör, 160 9 mm çapında tabanca fişeği, 5 tabanca namlusu, 5 ağaç kabza ve 1 mengene ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli F.E.'nin sorgusu sürüyor.

- Balıkesir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper Çobanoğlu