Son dakika haberleri | Bakırköy'de kazada motoru yerinden çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika haberleri | Bakırköy'de kazada motoru yerinden çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı

15.01.2021 19:45 | Son Güncelleme: 15.01.2021 19:52
Son dakika haberleri | Bakırköy'de kazada motoru yerinden çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberine göre BAKIRKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarptı.

BAKIRKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarptı. İçinde bulunan 4 kişinin yaralandığı otomobilin motoru yerinden fırladı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Halkalı Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Tuna'nın kullandığı 34 DLY 283 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak,  yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sırasında otomobil içinde bulunan 4 kişi yaralandı. Otomobil içinde sıkışan bir kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kiralık olduğu öğrenilen otomobilin motoru çarpanın etkisiyle yerinden çıkarak yol kenarındaki kaldırıma fırladı. Kazanın yaşandığı yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine çağrılan çekici ile otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı.

 


- İstanbul
Son dakika haberleri | Bakırköy'de kazada motoru yerinden çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Bakırköy'de kazada motoru yerinden çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Bakırköy'de kazada motoru yerinden çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Bakırköy'de kazada motoru yerinden çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Bakırköy'de kazada motoru yerinden çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Donald Trump İlker Başbuğ Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Demet Akalın Jennifer Lopez Kim Kardashian
Spor Ali Koç Ersun Yanal Fatih Terim İsmail Kartal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kar Altın Twitter Gelecek Partisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Bakırköy'de kazada motoru yerinden çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 19:52:01. #1.15#
title