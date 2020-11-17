Son Dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un koronavirüs testi pozitif çıktı
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Son Dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un koronavirüs testi pozitif çıktı

17.11.2020 16:37 | Son Güncelleme: 17.11.2020 16:47
Son Dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını belirterek, genel sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür, genel durumum iyi. Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un koronavirüs testi pozitif çıktı

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