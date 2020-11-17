Son Dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını belirterek, genel sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.