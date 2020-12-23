Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan e-konferansta kültür ve sanatı anlattı Açıklaması
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan e-konferansta kültür ve sanatı anlattı Açıklaması

23.12.2020 21:02 | Son Güncelleme: 23.12.2020 21:28
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan e-konferansta kültür ve sanatı anlattı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, kültür, sanatta dört tane kavram bulunduğunu, bunların korumak, kullanmak, yaşatmak ve çoğaltmak olduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, kültür, sanatta dört tane kavram bulunduğunu, bunların korumak, kullanmak, yaşatmak ve çoğaltmak olduğunu belirtti.

Malatya Turgut Özal Üniversitesinde Kariyer ve Marka Sohbetleri kapsamında, "Kültür ve Sanat ile Yereli Evrensele Taşımak" konulu e-konferansa düzenlendi.

Demircan, e-konferansta yaptığı konuşmada, kültür ve sanatın birbirinden farklı olmadığını belirterek, "Geçmişte ürettiğimiz ne varsa kültür diyoruz ama bugün dahi yaşarken üzerine koyduğumuz her yeni şeye de sanat diyoruz. Yaşam da bir sanattır." ifadesini kullandı.

Demircan, bir mimarın bina yapmadan önce eski eseri anlaması gerektiğini, o eski eserin de kültür olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Kültür, sanatta dört tane kavram vardır. Korumak, kullanmak, yaşatmak ve çoğaltmak. Bina üzerinden anlatayım, bir konağa, mimar bir genç geleceğe yönelik yeni yapılar yapacaksa eski eserlere bakmalı. Çünkü o toprakta, o coğrafyada hangi taş kullanılmış, hangi iklim özelliklerine göre katlar çıkılmış, giriş sofası, odaları mutlaka bir ihtiyaca taalluk ederek yapılmıştır. Onu korurken kullanma kaygısıyla anlarsa oradan anladığı ilhamla yeni tasarımlar yapsın ve o ruhu yaşatsın. Korumak ve kullanmak kültür, yaşatmak ve çoğaltmak da sanattır."

"Kültür, sadece kitap, müzik, mimari değildir"

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ise Türkiye'nin, farklı kültürlerle zenginleşerek gelişmiş, insanlık tarihine damga vurmuş bir medeniyetin mirasçısı olduğunu belirtti.

Ecdadın, mimariden musikiye, görsel sanatlardan edebiyata kadar kültürün her alanında çok önemli eserler ortaya koyduğunu hatırlatan Karabulut, bu birikimlere sahip çıkılarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi.

Kültürün bir hayat biçimi olduğunu anlatan Karabulut, şunları kaydetti:

"Kültür, sadece kitap, müzik, mimari değildir. Kültür, bütün bunları içine alan bir hayat biçimidir. Selamlaşmamızdan başlayan, oturup, kalkışımıza, giydiğimize, yiyip, içtiğimize, evimizin düzenine kadar, kimliğimizin tüm unsurlarını, sahip olduğunuz kültür belirler. Kültür ve turizm bu anlamda önemli kavramlardır. Kültürümüzün aktarılması anlamında turizm de önemli bir yere sahiptir."

Konferansın sonunda Karabulut, el yazması tabloyu Demircan'a teslim etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan e-konferansta kültür ve sanatı anlattı Açıklaması
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan e-konferansta kültür ve sanatı anlattı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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