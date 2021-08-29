Son Dakika | BAKAN YANIK, KAHRAMANMARAŞ VALİSİNİ ZİYARET ETTİ
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Son Dakika | BAKAN YANIK, KAHRAMANMARAŞ VALİSİNİ ZİYARET ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti.

Bakanlığına bağlı kuruluşlarda incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ilk olarak Vali Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve milletvekillerinin de eşlik ettiği ziyarette Bakan Yanık, valilik şeref defterini imzaladı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, Kahramanmaraş'a çocukluk döneminde geldiğini, 37 yıl aradan sonra gördüğü şehrin çok değişmiş olduğunu ifade ederek, "Kahramanmaraş malum, Yedi Güzel Adam'ın memleketi. Türk Edebiyatı'nın ve Türk düşünce dünyasının çok önemli isimlerinin yetiştiği çok önemli bir toprak. Anadolu irfanı dediğimiz, öz kültürümüz dediğimiz edebiyatıyla, sanatıyla, hala özelliklerini korumaya devam eden bir şehir Kahramanmaraş" dedi.

Son Dakika | BAKAN YANIK, KAHRAMANMARAŞ VALİSİNİ ZİYARET ETTİ
Son Dakika | BAKAN YANIK, KAHRAMANMARAŞ VALİSİNİ ZİYARET ETTİ
Son Dakika | BAKAN YANIK, KAHRAMANMARAŞ VALİSİNİ ZİYARET ETTİ
Son Dakika | BAKAN YANIK, KAHRAMANMARAŞ VALİSİNİ ZİYARET ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son Dakika | BAKAN YANIK, KAHRAMANMARAŞ VALİSİNİ ZİYARET ETTİ - Haberler
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