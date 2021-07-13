Son dakika! Bakan Yanık, kadın kooperatiflerinde üretilenlerin sergilendiği fuarı gezdi

Gelen son dakika haberine göre "Kadın Kooperatifleri Doğu Anadolu Buluşması" programı AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar'ın konuşması Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Bilmez'in konuşması Kadın kooperatiflerinde üretilenlerin sergilendiği fuar VAN - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya...