Son dakika! Bakan Yanık, kadın kooperatiflerinde üretilenlerin sergilendiği fuarı gezdi
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Son dakika! Bakan Yanık, kadın kooperatiflerinde üretilenlerin sergilendiği fuarı gezdi

Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre "Kadın Kooperatifleri Doğu Anadolu Buluşması" programı AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar'ın konuşması Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Bilmez'in konuşması Kadın kooperatiflerinde üretilenlerin sergilendiği fuar VAN - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya...

"Kadın Kooperatifleri Doğu Anadolu Buluşması" programı

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar'ın konuşması

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Bilmez'in konuşması

Kadın kooperatiflerinde üretilenlerin sergilendiği fuar VAN - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Van'ın Edremit ilçesindeki Hizmet İçi Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Kadın Kooperatifleri Doğu Anadolu Buluşması" programına katıldı.

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Son dakika! Bakan Yanık, kadın kooperatiflerinde üretilenlerin sergilendiği fuarı gezdi
Son dakika! Bakan Yanık, kadın kooperatiflerinde üretilenlerin sergilendiği fuarı gezdi
Son dakika! Bakan Yanık, kadın kooperatiflerinde üretilenlerin sergilendiği fuarı gezdi
Son dakika! Bakan Yanık, kadın kooperatiflerinde üretilenlerin sergilendiği fuarı gezdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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