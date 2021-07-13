Son dakika! Bakan Yanık, kadın kooperatiflerinde üretilenlerin sergilendiği fuarı gezdi
Gelen son dakika haberine göre "Kadın Kooperatifleri Doğu Anadolu Buluşması" programı AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar'ın konuşması Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Bilmez'in konuşması Kadın kooperatiflerinde üretilenlerin sergilendiği fuar VAN - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya...
"Kadın Kooperatifleri Doğu Anadolu Buluşması" programı
AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar'ın konuşması
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Bilmez'in konuşması
Kadın kooperatiflerinde üretilenlerin sergilendiği fuar VAN - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Van'ın Edremit ilçesindeki Hizmet İçi Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Kadın Kooperatifleri Doğu Anadolu Buluşması" programına katıldı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu