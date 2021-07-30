Son dakika! Bakan Varank: Artvin, Rize ve Düzce'de selden etkilenen esnafa 'acil destek kredisi' vereceğiz (3)
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Son dakika! Bakan Varank: Artvin, Rize ve Düzce'de selden etkilenen esnafa 'acil destek kredisi' vereceğiz (3)

Son dakika! Bakan Varank: Artvin, Rize ve Düzce'de selden etkilenen esnafa 'acil destek kredisi' vereceğiz (3)
Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Haberler | Politika

Son dakika haberi... BAKAN VARANK, FABRİKALARI ZİYARET ETTİSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda sanayicilerle bir araya geldi.

BAKAN VARANK, FABRİKALARI ZİYARET ETTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda sanayicilerle bir araya geldi. Basına kapalı olarak yapılan toplantının ardından Bakan Varank, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in öncülüğünde hayata geçirilen ve kadınların iş hayatında daha aktif rol oynamasına yönelik SOGEP projesi olan meyve kurutma tesisini gezdi. Burada Bakan Varank'a bilgiler veren Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 5 kişi ile başlattıkları çalışma kapasitesini 50 kişiye çıkartma hedefinde olduklarını söyledi. Bakan Varank, Bozüyük ilçesinde ilaç, döküm ve seramik fabrikalarını ziyaret ederek Bilecik'ten ayrıldı.


Son dakika! Bakan Varank: Artvin, Rize ve Düzce'de selden etkilenen esnafa 'acil destek kredisi' vereceğiz (3)
Son dakika! Bakan Varank: Artvin, Rize ve Düzce'de selden etkilenen esnafa 'acil destek kredisi' vereceğiz (3)
Son dakika! Bakan Varank: Artvin, Rize ve Düzce'de selden etkilenen esnafa 'acil destek kredisi' vereceğiz (3)
Son dakika! Bakan Varank: Artvin, Rize ve Düzce'de selden etkilenen esnafa 'acil destek kredisi' vereceğiz (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas

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Son dakika! Bakan Varank: Artvin, Rize ve Düzce'de selden etkilenen esnafa 'acil destek kredisi' vereceğiz (3) - Haberler
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