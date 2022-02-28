Son dakika... Bakan Soylu, "Tekrar ve Fark: Şubat 28, Şarkı Hep Aynı" konulu sempozyuma katıldı - Haberler

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Son dakika... Bakan Soylu, "Tekrar ve Fark: Şubat 28, Şarkı Hep Aynı" konulu sempozyuma katıldı

İhlas Haber Ajansı - Genel
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Son dakika haberleri: Bakan Soylu, "Tekrar ve Fark: Şubat 28, Şarkı Hep Aynı" konulu sempozyuma katıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulucanlar Cezaevi Müze Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Tekrar ve Fark: Şubat 28, Şarkı Hep Aynı" konulu sempozyuma katıldı.

Bakan Soylu, "Tekrar ve Fark: Şubat 28, Şarkı Hep Aynı" konulu sempozyuma katıldı

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulucanlar Cezaevi Müze Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Tekrar ve Fark: Şubat 28, Şarkı Hep Aynı" konulu sempozyuma katıldı.

Son dakika... Bakan Soylu, Tekrar ve Fark: Şubat 28, Şarkı Hep Aynı konulu sempozyuma katıldı

Son dakika... Bakan Soylu, Tekrar ve Fark: Şubat 28, Şarkı Hep Aynı konulu sempozyuma katıldı

Son dakika... Bakan Soylu, Tekrar ve Fark: Şubat 28, Şarkı Hep Aynı konulu sempozyuma katıldı

İhlas Haber Ajansı - Genel

Ulucanlar Cezaevi, Süleyman Soylu, Şarkı, Müze, Genel, Haberler

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