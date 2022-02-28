Son dakika... Bakan Soylu, "Tekrar ve Fark: Şubat 28, Şarkı Hep Aynı" konulu sempozyuma katıldı
İhlas Haber Ajansı - Genel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberleri: Bakan Soylu, "Tekrar ve Fark: Şubat 28, Şarkı Hep Aynı" konulu sempozyuma katıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulucanlar Cezaevi Müze Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Tekrar ve Fark: Şubat 28, Şarkı Hep Aynı" konulu sempozyuma katıldı.
Bakan Soylu, "Tekrar ve Fark: Şubat 28, Şarkı Hep Aynı" konulu sempozyuma katıldı
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulucanlar Cezaevi Müze Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Tekrar ve Fark: Şubat 28, Şarkı Hep Aynı" konulu sempozyuma katıldı.