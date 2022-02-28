Son dakika... Bakan Soylu, "Tekrar ve Fark: Şubat 28, Şarkı Hep Aynı" konulu sempozyuma katıldı

Bakan Soylu, "Tekrar ve Fark: Şubat 28, Şarkı Hep Aynı" konulu sempozyuma katıldı

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulucanlar Cezaevi Müze Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Tekrar ve Fark: Şubat 28, Şarkı Hep Aynı" konulu sempozyuma katıldı.