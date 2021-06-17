Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama: İsim yok, şu an vekil değil
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Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama: İsim yok, şu an vekil değil

Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama: İsim yok, şu an vekil değil
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Son dakika: Bakan Soylu ile görüşen Meclis Başkanı Şentop'tan Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi. Şentop "Söz konusu kişi şu an bir milletvekili değil. Tüm husus ve iddialarla ilgili olarak adli makamlara başvuruldu. Konunun bundan sonraki aşaması adli kapsamda olacaktır. Bir isim vermedi" dedi.

Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi konusunda İçişleri Bakanı Bakan Soylu ile görüşen Meclis Başkanı Mustafa Şentop'dan ilk açıklama geldi.

"ADLİ MAKAMLARA BAŞVURULDU"

"Öncelikle şunu ifade edelim, kastettiği isim TBMM'de milletvekili olan bir kişi değil" diyen Şentop, Bakan Soylu'nun henüz bir isim zikretmediğini söyledi. Meclis Başkanı Şentop, "27 Mayıs'ta İçişleri Bakanımıza bir mektup yazdım. Milletvekillerimizin zan altında kaldığını söyledim. Hukuki sürecin yürütülmesi için belgelerin adli mercilere veya makamımıza verilmesini istedim. Dün kendisi geldi yazılı olarak verdi. Söz konusu kişi bir milletvekili değil. Tüm husus ve iddialarla ilgili olarak adli makamlara başvuruldu. Konunun bundan sonraki aşaması adli kapsamda olacaktır. Bir isim vermedi" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 bin dolar alan siyasetçi ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi vermişti. Soylu'nun, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile gerçekleştirdiği görüşmede 10 bin dolar alan siyasetçinin, 600 milletvekilinden biri olmadığını söylediği de öğrenilmişti. Soylu, katıldığı TV programında kendisini hedef alan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in her ay bir siyasetçiye 10 bin dolar verdiğini iddia etmişti. Soylu'nun iddialarının ardından Peker, yayınladığı son videoda "Benim her ay 10 bin dolar yolladığım bir milletvekili yok ama daha çok yolladıklarım var" ifadelerini kullanmıştı.

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