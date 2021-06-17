Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama: İsim yok, şu an vekil değil

Son dakika: Bakan Soylu ile görüşen Meclis Başkanı Şentop'tan Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi. Şentop "Söz konusu kişi şu an bir milletvekili değil. Tüm husus ve iddialarla ilgili olarak adli makamlara başvuruldu. Konunun bundan sonraki aşaması adli kapsamda olacaktır. Bir isim vermedi" dedi.

Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi konusunda İçişleri Bakanı Bakan Soylu ile görüşen Meclis Başkanı Mustafa Şentop'dan ilk açıklama geldi. "ADLİ MAKAMLARA BAŞVURULDU" "Öncelikle şunu ifade edelim, kastettiği isim TBMM'de milletvekili olan bir kişi değil" diyen Şentop, Bakan Soylu'nun henüz bir isim zikretmediğini söyledi. Meclis Başkanı Şentop, "27 Mayıs'ta İçişleri Bakanımıza bir mektup yazdım. Milletvekillerimizin zan altında kaldığını söyledim. Hukuki sürecin yürütülmesi için belgelerin adli mercilere veya makamımıza verilmesini istedim. Dün kendisi geldi yazılı olarak verdi. Söz konusu kişi bir milletvekili değil. Tüm husus ve iddialarla ilgili olarak adli makamlara başvuruldu. Konunun bundan sonraki aşaması adli kapsamda olacaktır. Bir isim vermedi" ifadelerini kullandı.