Son Dakika: Van Gölü'nde batan göçmen teknesinde hayatını kaybeden sayısı 6'ya yükseldi Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Gölü'nde yaşanan göçmen faciasında hayatını kaybeden sayısının 6'ya yükseldiğini ve teknede 55-60 kaçak göçmenin bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

"Teknenin içinde 55-60 kaçak göçmenin bulunduğuna yönelik bir değerlendirmeye ulaşıldı. 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 11 kişi gözaltında, ilgili köyün muhtarı açığa alındı."

Soylu, Van Gölü 'nde yaşanan dramla ilgili şunları söyledi:

Sabah saatlerinde incelemelerde bulunmak için Van 'a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , kentte geçtiğimiz gün ortaya çıkan kaçak göçmen faciasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Van'da, 4 gün önce göle açılan bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Valilikten yapılan açıklamada, Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden 27 Haziran Cumartesi saat 22.00 sularında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan 2 kişiden uzun süre haber alınamaması üzerine kayıp ihbarının yapıldığı belirtilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca havadan ve karadan tüm imkanların seferber edilerek arama-tarama faaliyeti başlatıldığı bildirilen açıklamada, söz konusu çalışmalar sonucunda düne kadar yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarılmıştı.

Açıklamada, bölgede havadan ve gölden arama çalışmalarının tüm imkanlar seferber edilerek çok yönlü devam ettiği vurgulanmıştı.