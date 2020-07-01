Son Dakika: Van Gölü'nde batan göçmen teknesinde hayatını kaybeden sayısı 6'ya yükseldi
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Son Dakika: Van Gölü'nde batan göçmen teknesinde hayatını kaybeden sayısı 6'ya yükseldi

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Gölü'nde yaşanan göçmen faciasında hayatını kaybeden sayısının 6'ya yükseldiğini ve teknede 55-60 kaçak göçmenin bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Son Dakika: Van Gölü'nde batan göçmen teknesinde hayatını kaybeden sayısı 6'ya yükseldi
01.07.2020 09:45 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:06

Sabah saatlerinde incelemelerde bulunmak için Van'a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kentte geçtiğimiz gün ortaya çıkan kaçak göçmen faciasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Soylu, Van Gölü'nde yaşanan dramla ilgili şunları söyledi:

"55-50 KAÇAK GÖÇMENİN BULUNDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR"

"Teknenin içinde 55-60 kaçak göçmenin bulunduğuna yönelik bir değerlendirmeye ulaşıldı. 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 11 kişi gözaltında, ilgili köyün muhtarı açığa alındı."

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NE OLMUŞTU?

Van'da, 4 gün önce göle açılan bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Valilikten yapılan açıklamada, Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden 27 Haziran Cumartesi saat 22.00 sularında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan 2 kişiden uzun süre haber alınamaması üzerine kayıp ihbarının yapıldığı belirtilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca havadan ve karadan tüm imkanların seferber edilerek arama-tarama faaliyeti başlatıldığı bildirilen açıklamada, söz konusu çalışmalar sonucunda düne kadar yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarılmıştı.

Açıklamada, bölgede havadan ve gölden arama çalışmalarının tüm imkanlar seferber edilerek çok yönlü devam ettiği vurgulanmıştı.

Manşet

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