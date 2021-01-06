Son Dakika! Bakan Soylu, Boğaziçi'ndeki kelepçe görüntüsüyle ilgili konuştu: Türk Polisi doğru yapmıştır

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısındaki kelepçe görüntüsüyle ilgili açıklama yaptı. "Ne yapılsaydı yani? Terörle irtibatlı illegal grupların üniversiteye girmesine izin mi verilseydi?" diyerek eleştirilere tepki gösteren Bakan Soylu, polisin doğru olanı yaptığını ifade etti.

Bir dönem AK Parti'den aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanmasının ardından bir grup öğrenci protesto gösterisi düzenledi. İlerleyen süreçte üniversitede görev yapan öğretim üyelerinin de destek verdiği eylemler sırasında üniversite kapısının kelepçelenmesi dikkat çekti.

"TERÖRLE İRTİBATLI İLLEGAL GRUPLARA İZİN Mİ VERİLSEYDİ?"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, söz konusu görüntülerle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Soylu, "Ne yapılsaydı yani? Terörle irtibatlı illegal grupların üniversiteye girmesine izin mi verilseydi? Üniversiteye girmeye çalışan, Boğaziçili olmayan, terörle iltisaklı illegal gruplara, izin vermeyen Türk Polisi, doğru yapmıştır" dedi.

Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Üniversiteye girmeye çalışan, Boğaziçili olmayan, terörle iltisaklı illegal gruplara, izin vermeyen Türk Polisi, doğru yapmıştır. Şiddetle, Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısını kırdılar. Polisimiz, kırılan kapıyı güvenlik için plastik malzemeler ile tutturdu. İkinci kez yine vandallıkla kapıları kırdılar. Özel güvenlikçilerin kelepçesi ile Polisimiz, yine kapıları birbirine tutturdu.

Bunu eleştirenlere soruyorum: Ne yapılsaydı yani!?

1- Terörle irtibatlı illegal grupların üniversiteye girmesine izin mi verilseydi?

2- Polise katil diyenlere göz yumulup "buyurun geçin" mi denseydi?

3- Terör örgütü marşı okuyanlara üniversite, teslim mi edilseydi?

4- Veya "Durun lütfen! Kapı tamircisi veya çilingir çağıralım." mı denseydi?

Türk Polisi, kanunun gereğini yerine getirmiştir.

12 Eylül dönemine atıf yapanlara söylüyorum: Demokrasi hukuk ve insan hakları konusundaki siciliniz kapkaradır. İşi gücü bırakıp ipliğinizi pazara çıkarırız. Ancak Milletimize sorumluluğumuz ve yapılacak işimiz var. Devlet olarak, Aziz Milletimizin desteği ve kanunun verdiği yetki ile, kamu düzeni ve güvenini, huzurumuzu, bozmaya çalışanlara müsamaha gösteremeyiz."