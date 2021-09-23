ŞIRNAK (DHA) - MEHMET Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan ve 24 Eylül'de vizyona girecek olan 'Akif' filminin galası, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımı ile Şırnak'ta yapıldı.

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan 'Akif' filminin galası Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi, Galaya, Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon'un yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi Hamdiye Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgenerak Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Soylu gala sonrasında HDP önünde evlat nöbeti tutan anneler ile görüştü. 28 Ağustos'ta evladı PKK terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Emine Üstek Bakan Soylu'ya teşekkür etti.