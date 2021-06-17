Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil
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Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil

Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile dün gerçekleştirdiği görüşmede 10 bin dolar alan siyasetçinin, 600 milletvekilinden biri olmadığını söylediği öğrenildi. Soylu, konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verdi.

İçişleri Bakanı Soylu, suç örgütü elebaşı Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan bir siyasetçi olduğunu söylemişti. Şentop bu siyasetçinin kim olduğunu Soylu'ya 27 Mayıs'ta gönderdiği bir mektupla sormuştu. Görüşme bu yaşananlardan üç hafta sonra gerçekleşti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görüşmede bu ismi TBMM Başkanı Şentop'a söylediği öğrenildi.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA BİLGİ VERDİ

Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi veren Soylu, 10 bin dolar alan siyasetçinin şu an Meclis'te bulunan 600 vekilden biri olmadığını söyledi.

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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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