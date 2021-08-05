Son dakika: Bakan Selçuk: "Telafide yeni dönem başlıyor"

Edinilen son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla telafide yeni bir dönemin başladığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla telafide yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Bakan Selçuk, "TRT EBA öğretmenlerimiz, geçen yıldan hatırlatmalarla çocukları yeni döneme ısındıracak bir hafta sonu kuşağı hazırladı" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu hakkında yaptığı paylaşımda, "Telafide yeni dönem başlıyor. Çocuklarımız bir sonraki yıla hazır mı? Biz hazırlığımızı yaptık. TRT EBA öğretmenlerimiz, geçen yıldan hatırlatmalarla çocukları yeni döneme ısındıracak bir hafta sonu kuşağı hazırladı. Hangi gün, hangi saatte hepsi http://eba.gov.tr'de" ifadelerini kullandı.

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı