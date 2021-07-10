Bakan Selçuk, öğrencilerle Tarihi Valide Sultan Gemisi'nde buluştu
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Bakan Selçuk, öğrencilerle Tarihi Valide Sultan Gemisi'nde buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" etkinlikleri kapsamında İstanbul'da öğrencilerle buluştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" etkinlikleri kapsamında İstanbul'da öğrencilerle buluştu. Bakan Selçuk, Üsküdar sahilinden kalkan Valide Sultan Gemisi'nde buluştuğu öğrencilerle hem sohbet etti hem de İstanbul'un tarihi yapılarının anlatıldığı sunumu dinledi.

2020-2021 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle telafi eğitimi için "Telafide ben de varım" programı başlatılmıştı. Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili için hazırlanan "Telafide Ben de Varım" programı 5 Temmuz-31 Ağustos arasında düzenleneceği belirtilmişti. Programın başlamasıyla birlikte Bakan Ziya Selçuk ve öğrenciler Valide Sultan Gemisi ile gerçekleştirilen turda bir araya geldi. Program kapsamında öğrenciler hem müzik eşliğinde İstanbul'un tarihi noktalarını gemi üzerinden incelerken hem de Bakan Selçuk'la sohbet etti. Gerçekleştirilen program sonrası öğrencilere içerisinde eğitim setlerinin bulunduğu çantalar hediye edildi.

"Sizlerle İstanbul'u dinlemek harika"

Program esnasında öğrencilere seslenen Bakan Selçuk, "Bugün 'Telafide Ben de Varım' çalışması çerçevesinde 140 öğrencimizle yani sizlerle beraberiz. Sizlerle bir İstanbul yolculuğu yapıyoruz. İstanbul'un tarihini tanıma açısından alında bu bir tarih dersi. Sizlerle birlikte burada olmak, İstanbul'u dinlemek gerçekten harika. 'Telafi de ben de varım' kampanyasında 25 öğretmenimizde bizimle birlikte. Üsküdar Belediyemizin katkılarıyla tarih dersimizi sizlerle burada işliyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Güzel bir etkinlik olacak"

Etkinliğe katılım sağlayan Ömer Eğir, "'Telafide Ben de Varım' programındayız. Biraz heyecanlıyım. Bakan Bey de bize katılacak. Eğitimlerimiz pandemide biraz kesintiye uğramıştı. Böyle bir etkinlik düzenlendiği için çok mutluyum. Arkadaşlarımla beraberim. Yemekler yiyeceğiz, müzik dinleyeceğiz. Çok mutluyuz. Ayrıca bu telafi eğitimlerinin bizler için faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

Bakan Selçuk, öğrencilerle Tarihi Valide Sultan Gemisi'nde buluştu
Bakan Selçuk, öğrencilerle Tarihi Valide Sultan Gemisi'nde buluştu
Bakan Selçuk, öğrencilerle Tarihi Valide Sultan Gemisi'nde buluştu
Bakan Selçuk, öğrencilerle Tarihi Valide Sultan Gemisi'nde buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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