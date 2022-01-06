Son dakika: Bakan Pakdemirli Kütahya'da valilik ve belediyeyi ziyaret etti - Haberler
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Son dakika: Bakan Pakdemirli Kütahya'da valilik ve belediyeyi ziyaret etti

Son dakika: Bakan Pakdemirli Kütahya'da valilik ve belediyeyi ziyaret etti
AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kütahya Valiliği ve Belediyesini ziyaret etti.

KÜTAHYA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kütahya Valiliği ve Belediyesini ziyaret etti.

Simav Seracılık OSB, jeotermal kuyularında inceleme ve çeşitli programlar için kente gelen Bakan Pakdemirli, Valilik ziyaretinde şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Ali Çelik ile görüştü.

Vali Çelik, Pakdemirli'ye çini vazo hediye etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Pakdemirli, Kütahya Belediyesine geçti.

Bakan Pakdemirli, burada da Belediye Başkanı Alim Işık ile bir süre görüştü

Son dakika: Bakan Pakdemirli Kütahya'da valilik ve belediyeyi ziyaret etti

Son dakika: Bakan Pakdemirli Kütahya'da valilik ve belediyeyi ziyaret etti

Son dakika: Bakan Pakdemirli Kütahya'da valilik ve belediyeyi ziyaret etti

Son dakika: Bakan Pakdemirli Kütahya'da valilik ve belediyeyi ziyaret etti

AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri

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