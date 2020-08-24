Son dakika... Bakan Pakdemirli, Kozan'da muhtarlarla bir araya geldi
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Son dakika... Bakan Pakdemirli, Kozan'da muhtarlarla bir araya geldi

Son dakika habere göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesinde dün başlayan ve hala devam eden yangın bölgesindeki incelemelerinin ardından bölgedeki muhtarlarla yaraları sarmak için buluştu.

Son dakika... Bakan Pakdemirli, Kozan'da muhtarlarla bir araya geldi
24.08.2020 16:27 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:30

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesinde dün başlayan ve hala devam eden yangın bölgesindeki incelemelerinin ardından bölgedeki muhtarlarla yaraları sarmak için buluştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kozan'daki yangın bölgesinde yaraları sarmak için muhtarlarla bir araya gelerek yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Pakdemirli'nin muhtarlarla buluşmasında Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Milletvekilleri Jülide Sarıeroğlu, Tamer Dağlı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay da hazır bulundu.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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