Son Dakika | Bakan Özer: "Başarılı öğrenciler artık mesleki teknik eğitimi tercih etmeye başlamıştır"

FATİH, İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tbmm Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığın bütçesi üzerinde sunum yaptı (5)

"Fatih Pojesi kapsamında bugüne kadar yarım milyona yakın etkileşimli tahta okullarımıza kurulmuştur"

"Yeni nesil etkileşimli tahtalarımızı açık kaynak kodlu ve millileştirilmiş 'Pardus' işletim sistemimizle donatıyoruz"

"Mesleki eğitimdeki paradigma değişiminin en önemli itici gücünü oluşturan kapsamlı ve güçlü işbirliğiyle yapılan çalışmalar, kısa sürede meyvelerini vermeye başlamış, eğitim, üretim, istihdam çevrimi güçlenmiş, başarılı öğrenciler artık mesleki teknik eğitimi tercih etmeye başlamıştır"