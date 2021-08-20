Bakan Özer, amcasının ailesine taziyede bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Özer, amcasının ailesine taziyede bulundu

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Haberler | Politika

Bakan Özer, amcasının ailesine taziyede bulundu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden amcasının ailesine taziyede bulundu.

Bakan Özer, amcasının ailesine taziyede bulundu

TOKAT - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden amcasının ailesine taziyede bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in amcası Mehmet Özer tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özer'in cenazesi geçtiğimiz gün Tokat merkeze bağlı Yazıbaşı köyünde toprağa verildi. Bakanlar Kurulu toplantısı nedeni ile cenazeye katılamayan Bakan Özer, akşam saatlerinde taziye için köyüne geldi. Baba ocağında taziyede bulunan Bakan Özer, daha sonra taziye çadırına geçti. Burada il protokolü ile bir araya gelen Bakan Özer, taziyeleri kabul etti. Bakan Özer, "Acımızı paylaştığınız için başta sayın valimize, belediye başkanımıza tüm teşkilatlarımıza milli eğitim bakanlığının tüm temsilcilerine tüm kamu kurum ve kuruluşlarına çok teşekkür ederim. Tüm ailem adına yanımızda olduğunuz için bu acımızı paylaştığınız için çok teşekkür ederim" dedi. Bakan Özer, yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından mezarlık ziyareti yaparak kentten ayrıldı.

Bakanın amcası büyük sevinç yaşamıştı

Mehmet Özer (67), yeğeni Mahmut Özer'in bakan olarak atanması ile ilgili duygularını dile getirmişti. Mehmet Özer, Bakan Özer'in çocukluk yıllarının köyde geçtiğini belirterek, "İlkokulu Tokat'ta okudu. Yaz tatillerinde köye geliyordu. Çalışkan bir öğrenciydi. Bakan olduğunu bizde televizyondan duyduk, sevinç yaşadık. Çok mutlu olduk. Köy caminden bakan olduğu anons edildi. Köylülerimiz sevindi, gurur duyduk" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Özer, amcasının ailesine taziyede bulundu
Bakan Özer, amcasının ailesine taziyede bulundu
Bakan Özer, amcasının ailesine taziyede bulundu
Bakan Özer, amcasının ailesine taziyede bulundu
Bakan Özer, amcasının ailesine taziyede bulundu
Bakan Özer, amcasının ailesine taziyede bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Kibariye Cimilli İbo Haluk Levent
Spor Marcao Ali Koç Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bakan Özer, amcasının ailesine taziyede bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 22:55:38. #1.14#

title