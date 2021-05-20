Son dakika... Bakan Kurum, Salda Gölü'nde inceleme yapacak
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Son dakika... Bakan Kurum, Salda Gölü'nde inceleme yapacak

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Haberler | Politika

Son dakika politika haberine göre Bakan Kurum, Salda Gölü'nde inceleme yapacak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Burdur'a geldi.

Bakan Kurum, Salda Gölü'nde inceleme yapacak

BURDUR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Burdur'a geldi. Bazı projeleri inceleyerek Valiliği ziyaret eden Bakan Kurum, Salda Gölü'ne giderek Halk Plajı, Tabiat Parkı, Beyaz Adalar, KBYRA Mesire Alanı ve KBYRA Antik Kenti'nde inceleme yapacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, önce Burdur Bozkurt Mahallesi'nde deprem evlerinde kentsel dönüşüme giren TOKİ'nin yapmış olduğu 55 bloktan oluşan 655 konutlu 41 dükkanlı inşaat alanında incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, Burdur Valisi Arslantaş'tan ve mütahittlerden bilgi alıp, örnek daireleri gezdi.

Bakan Kurum daha sonra Burdur Valiliğini ziyaret etti. Valilik önünde düzenlenen karşılama törenine, Vali Ali Arslantaş, AK Parti milletvekilleri Yasin Uğur, Bayram Özçelik, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, ilçe ve belde belediye başkanları, AK Parti İl ve merkez ilçe başkanları katıldı. Karşılama töreninin ardından Valilik Şeref defterini imzalayan Bakan Kurum, Vali Ali Arslantaş'ı makamında ziyaret etti.

Bakan Kurum, Vali Arslantaş'ın makamında, Burdur'da yapılması planlanan projeler hakkında bilgi aldı. Valı Arslantaş, Bakan Kurum'a kısa bir brifing verdi. Bakan Kurum, valilik ziyaretinin ardından Burdur AK Parti İl Teşkilatını ziyaret etti. Bakan Kurum ziyaretinin ardından Salda Gölü'ne hareket ederek Halk Plajı, Tabiat Parkı, Beyaz Adalar, KBYRA Mesire Alanı ve KBYRA Antik Kenti'nde incelemelerde bulunacak.

Son dakika... Bakan Kurum, Salda Gölü'nde inceleme yapacak
Son dakika... Bakan Kurum, Salda Gölü'nde inceleme yapacak
Son dakika... Bakan Kurum, Salda Gölü'nde inceleme yapacak
Son dakika... Bakan Kurum, Salda Gölü'nde inceleme yapacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün

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