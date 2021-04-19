Son Dakika: Bakan Koca, vakaların en yüksek olduğu illerdeki yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı
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Son Dakika: Bakan Koca, vakaların en yüksek olduğu illerdeki yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika: Vaka artışının en yüksek olduğu illerin salgın sürecinin ve alınan tedbirlerin değerlendirildiği online toplantı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Bakan Koca, "İstanbul'da yoğun bakım yataklarımızda doluluk %71,4. Çanakkale'de %67,1. Tekirdağ'da %73,5. Kırklareli'nde %69. Yalova'da %55,4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka artışının en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova'nın Sağlık Müdürleri ve Valileri ile online bir toplantı gerçekleştirdi. Bakan Koca, kentlerin salgın sürecinin ve alınan tedbirlerin değerlendirildiği toplantısı sonra açıklamada bulundu.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANLARINI AÇIKLADI

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Fahrettin Koca, "Vaka artışımızın en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerimizin Sağlık Müdürleri ve Valileriyle online toplantı yaparak, bu illerimizdeki salgın sürecini ve alınan tedbirleri değerlendirdik.

İstanbul'da yoğun bakım yataklarımızda doluluk %71,4. Çanakkale'de %67,1. Tekirdağ'da %73,5. Kırklareli'nde %69. Yalova'da %55,4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor." ifadelerini kullandı.

VAKA ARTIŞININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER

Öte yandan geçtiğimiz gün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 10-16 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarında en yüksek artışın görüldüğü iller Çanakkale, İstanbul, Yalovva ve Kırklareli olarak kaydedilmişti. Buna göre Çanakkale 962,98, İstanbul 920,57 ve Yalova 838,25 ve Kırklareli 830,44 olarak sıralanmıştı.

DOĞU'DAKİ İLLER YİNE EN AZ VAKA GÖRÜLEN KENTLERİMİZ OLMUŞTU

Haftalık verilere göre Şırnak 47,60, Siirt 83,97, Van 89,01, Şanlıurfa 91,01 ile 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Son Dakika: Bakan Koca, vakaların en yüksek olduğu illerdeki yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı
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Servet Uzun
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