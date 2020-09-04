Son Dakika: Bakan Koca, vaka sayısının arttığı 5 ilimizi paylaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Bakan Koca, vaka sayısının arttığı 5 ilimizi paylaştı

Son dakika: Sağlık Bakan Fahrettin Koca, Diyarbakır'da gerçekleştirdiği toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, hasta artışının olduğu illeri Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak olarak sıraladı.

04.09.2020 18:58 | Son Güncelleme: 04.09.2020 19:26

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde vakaların arttığını belirterek, "Hasta artışının olduğu iller arasında Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak var" dedi.

Bakan Koca, Diyarbakır'da gerçekleştirilen toplantı sonrası koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde gelenek ve göreneklerden ötürü sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyma konusunda sorunlar yaşandığını belirten Bakan Koca, bu durumun vaka sayılarına yansıdığını ifade etti.

Koca, "Hasta artışının olduğu iller arasında Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak var" dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Bakan Koca, vaka sayısının arttığı 5 ilimizi paylaştı

İlgili Haberler

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleri konusunda açıklama yapıyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleri konusunda açıklama yapıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Metin Özülkü Çağatay Ulusoy Melisa Aslı Pamuk
Spor Erol Bulut Metin Oktay Şenol Güneş Lionel Messi Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Eylül Ankara Antalya Yunanistan
Şu an buradasınız: Son Dakika: Bakan Koca, vaka sayısının arttığı 5 ilimizi paylaştı - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 19:42:16. #1.14#
title