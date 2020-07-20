Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde ortalama günlük vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa olarak sıraladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarını açıkladığı paylaşımında, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı illeri sıraladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Son 3 günde ortalama günlük vaka sayısı en yüksek beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. En düşük 5 ilimiz: Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok" dedi.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

1 Haziran'da normalleşme sürecine giren Türkiye'de koronavirüs kaynaklı vaka ve ölüm sayısı düne arttı. Son 24 saatlik verilere göre; 931 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 220 bin 572'ye yükseldi. 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle de toplam vefat sayısı 5 bin 508 oldu. 992 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 203 bin 2'ye yükseldi.