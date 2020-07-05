Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
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Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı illerin sırasıyla; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa ve Diyarbakır olduğunu açıkladı.

05.07.2020 19:39 | Son Güncelleme: 05.07.2020 19:55

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarını açıkladığı paylaşımında, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı illeri sıraladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. Tedbir varken, 'Bugün vefat eden sayısı' kanıksanacak tablo değil" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

1 Haziran'da normalleşme sürecine giren Türkiye'de vaka sayıları düne göre azaldı. Son 24 saatlik verilere göre; 1148 vakanın daha tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 250 bin 758'e yükseldi. 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 5 bin 225'e yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan bin 188 hasta daha taburcu oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 180 bin 680 oldu.

Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı

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Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı

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