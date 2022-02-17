Son Dakika: Salgınla mücadelede yeni dönem! Maskeleri atmak için geri sayım başladı, gözler Bakan Koca'da - Haberler
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Son Dakika: Salgınla mücadelede yeni dönem! Maskeleri atmak için geri sayım başladı, gözler Bakan Koca'da

Haberler.com, Erdem Aksoy - Sağlık
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınının seyri hakkında önemli bilgiler verdi. Salgınla mücadelede yeni bir dönem başladığını belirten Bakan Koca, maskelerin çıkarılacağı tarih dahil birçok önemli konuyla ilgili 23 Şubat Çarşamba günü açıklamalarda bulunacağını dile getirdi.

Aşılama çalışmalarının hızla devam ettiği Türkiye'de salgınla mücadelede yeni dönem başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni döneme ilişkin haftaya çarşamba günü önemli açıklamalarda bulunacağını belirtti. Koca, söz konusu açıklamasında maskelerin atılacağı tarihe ilişkin de bilgi vereceğini söyledi.

Korona vaka sayılarının pik yaptığını ve önümüzdeki günlerde düşüşe geçmesinin beklendiğini belirten Bakan Koca, "Vaka sayısı geçen hafta sonu itibarıyla pikini yapmış oldu. Önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastaneye yatışlar yüzde 28-30 kadar azaldı. Yoğun bakıma yatış da yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin düşeceğini düşünüyoruz" dedi.

Yerli aşı TURKOVAC'ın pazartesiden itibaren devlet hastanelerinin tamamında uygulanacağını belirten Bakan Koca, "Gelecek haftadan itibaren sadece eğitim-araştırma veya şehir hastaneleri değil, ilçeler de dahil olmak üzere her devlet hastanesinde uygulanmaya başlayacak. Martta da omicron varyantına yönelik TURKOVAC aşısını tamamlamayı düşünüyoruz" dedi. TURKOVAC iki haftaya kadar aile hekimlerine de dağıtılacak.

Türkiye'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre son 24 saatte, 94 bin 176 yeni vaka tespit edildi. 104 bin 409 kişi de sağlığına kavuşurken korona nedeniyle 271 kişi hayatını kaybetti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Sağlık

Fahrettin Koca, Sağlık, Güncel, Haberler

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Yorumlar (6)

ismail bey :

Salgınla mücadelede yeni dönem başlıyor. SAL GİTSİN dönemi, Maskeler çıkacak, nasıl olsa herkes hasta olacak, aşıda olan olur, olmayan olmaz dönemi..

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Murat Şengezer:

Bu hastalık 4 sene daha hayatımızda

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Umit Cetin:

avrupa amerika koronadan kafasını kaldıramazken biz maskeyi bile çıkartmaya başladık bu bir başarıdır görmeyen kördür

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