Son Dakika: Salgınla mücadelede yeni dönem! Maskeleri atmak için geri sayım başladı, gözler Bakan Koca'da

Aşılama çalışmalarının hızla devam ettiği Türkiye'de salgınla mücadelede yeni dönem başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni döneme ilişkin haftaya çarşamba günü önemli açıklamalarda bulunacağını belirtti. Koca, söz konusu açıklamasında maskelerin atılacağı tarihe ilişkin de bilgi vereceğini söyledi.

"VAKA SAYILARININ DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ"

Korona vaka sayılarının pik yaptığını ve önümüzdeki günlerde düşüşe geçmesinin beklendiğini belirten Bakan Koca, "Vaka sayısı geçen hafta sonu itibarıyla pikini yapmış oldu. Önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastaneye yatışlar yüzde 28-30 kadar azaldı. Yoğun bakıma yatış da yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin düşeceğini düşünüyoruz" dedi.

TURKOVAC, 2 HAFTAYA KADAR SAĞLIK OCAKLARINDA OLACAK

Yerli aşı TURKOVAC'ın pazartesiden itibaren devlet hastanelerinin tamamında uygulanacağını belirten Bakan Koca, "Gelecek haftadan itibaren sadece eğitim-araştırma veya şehir hastaneleri değil, ilçeler de dahil olmak üzere her devlet hastanesinde uygulanmaya başlayacak. Martta da omicron varyantına yönelik TURKOVAC aşısını tamamlamayı düşünüyoruz" dedi. TURKOVAC iki haftaya kadar aile hekimlerine de dağıtılacak.

SON TABLODA 94 BİN 176 YENİ VAKA

Türkiye'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre son 24 saatte, 94 bin 176 yeni vaka tespit edildi. 104 bin 409 kişi de sağlığına kavuşurken korona nedeniyle 271 kişi hayatını kaybetti.