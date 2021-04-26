Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı

Son dakika: Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, 17-23 Nisan arasında 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 854,75, Ankara'da 567,88, İzmir'de 335,09 oldu. Haftalık verilere göre İstanbul, Çanakkale ve Tekirdağ 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Sağlık Bakanlığı, 17-23 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

"covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre; 17-23 Nisan 2021 tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 854,75, Ankara'da 567,88, İzmir'de 335,09. Vaka sayısı en yüksek iller ise İstanbul 854,75, Çanakkale 838,89, Tekirdağ 772,20 olarak sıralandı.

DOĞU'DAKİ İLLER EN AZ VAKA GÖRÜLEN KENTLERİMİZ OLDU

Haftalık verilere göre Şırnak 55,04, Mardin 95,00, Şanlıurfa 104,24, Van 104,49 ile 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

"TEDBİR VE KISITLAMALAR ETKİSİNİ GÖSTERECEK"

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızı aşağıda görebilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar etkisini daha çok gösterecek." ifadelerini kullandı.

10-16 NİSAN VERİLERİ

Mardin (93,83), Diyarbakır (117,36), Muş (123,32), Bitlis (150,15), Batman (157,19), Adana (187,36), Uşak (207,89), Mersin (213,56), Kahramanmaraş (221,46), Denizli (223,36), Artvin (230,09), Ardahan (230,86), Hatay (239,74), Muğla (242,31), Gümüşhane (242,76), Adıyaman (248,08), Burdur (258,71), Tunceli (266,05), Aydın (268,08), Kars (291,66), Gaziantep (293,36), Karaman (298,92), Bingöl (300,25), Antalya (301,65), Manisa (305,39), Ağrı (307,23), Elazığ (311,93), Kırşehir (315,99), Osmaniye (347,46), Aksaray (356,26), Afyonkarahisar (359,74), Isparta (367,47), Niğde (370,09), Sivas (372,86), Kütahya (375,77), Karabük (380,52), Çankırı (399,11), Sakarya (404,55), Trabzon (409,9), Nevşehir (410,54), Iğdır (415,77), Kırıkkale (430,57), Sinop (440,73), Bolu (442,18), Zonguldak (456,36), Amasya (461,11), Kilis (462,21), Tokat (467,17), Çorum (475,55), Erzurum (493,09), Bilecik (494,25), Yozgat (499,89), Bursa (500,57), Kayseri (504,2), Bartın (512,11), Rize (516,03), Düzce (521,38), Malatya (563,79), Ordu (565,14), Balıkesir (566,32), Bayburt (568,92), Konya (579,37), Edirne (590,05), Erzincan (593,35), Samsun (601,14), Eskişehir (605,85), Giresun (624,22), Kocaeli (666,41), Kastamonu (683,09),İzmir (351,97), Ankara (534,14), Şırnak (47,60), Siirt (83,97), Van (89,01), Şanlıurfa (91,01), Hakkari (91,26), Çanakkale (962,98), Yalova (838,25), Kırklareli (830,44), Tekirdağ (747,13), İstanbul (920,57)."