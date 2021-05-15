Son dakika! Bakan Koca'dan Beşiktaş taraftarına uyarı: "Sevinçleri paylaşırken riskten uzak duralım"
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Son dakika! Bakan Koca'dan Beşiktaş taraftarına uyarı: "Sevinçleri paylaşırken riskten uzak duralım"

Son dakika! Bakan Koca'dan Beşiktaş taraftarına uyarı: 'Sevinçleri paylaşırken riskten uzak duralım'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş futbol takımını tebrik ederken, kutlamalar konusunda uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş futbol takımını tebrik ederken, kutlamalar konusunda uyarıda bulundu. Bakan Koca, "Sevinçleri paylaşırken riskten uzak duralım" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig şampiyonu belli oldu. Beşiktaş'ı ve taraftarını kutluyoruz. An itibariyle, Beşiktaş camiasının salgınla mücadelenin sıkı taraftarı olmayı sürdüreceğine inanıyorum. Sevinçleri paylaşırken riskten uzak duralım" ifadelerini kullandı.

(Utku Şimşek/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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