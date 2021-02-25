Bakan Koca'dan bedava aşıya para verildi iddiasına yanıt: Aşı savaşının olduğu bir dünyada üretici firma aşıyı bedava verir mi?

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kılıçdaroğlu'nun, "Çin'in ücretsiz sağladığı 1 milyon aşıya para ödendiği" iddiasıyla ilgili konuştu. Bakan Koca, iddiaları sert bir dille yalanlayarak, "Aşı savaşının olduğu bir dünyada üretici firma aşıyı bedava verir mi? Bunun akılla izahı var mı?" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında saat 17.00'da başlayan Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Gündem maddesini 1 Mart'ta başlayacak kademeli normalleşme ve yerinde karar dönemi hazırlıklarının oluşturduğu toplantı sonrası konuşan Bakan Koca, Kılıçdaroğlu'nun, 'ücretsiz aşıya para verildi' iddialarına da yanıt verdi.

"AŞIYI EN UCUZA ALAN ÜLKE TÜRKİYE"

İddiaya yanıt verirken çok sinirlenen Bakan Koca, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun ücretsiz aşıya para verildi iddiası olmuştu. Özellikle bu dönemde, dünyada aşı savaşının yapıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Ülkeler arasında bunun ilişkileri etkileyebileceği, ücret ve benzeri noktalarda bunun ticari bir sır olarak kalmasını, bir fiyat özellikle söylenmemiştir. Şunu söylemiştim; biz aşıdaki dünyadaki bütün ülkelerden daha ucuza aldık. Bu iddiamın arkasındayım. Bu ticari olarak saklanması gereken bir sırdı. Ama bu aşı sadece Türkiye'ye satılmıyor birçok devlete satılıyor. Aşıyı en ucuza alan ülke Türkiye. Bu dönemde, bu aşıyı teminat olmadan almayacağımızı ifade etmiştim. Faz-3 çalışması uygun olmasaydı, devamında Türkiye kendi yapması gereken tetkiklerden olumlu sonuç almamış olsaydı aşıyı almayacaktık. Teminatları garantiye aldık." ifadelerini kullandı.

"ÜRETİCİ FİRMA AŞIYI BEDAVAYA BAĞIŞLAR MI"

Koca açıklamasının devamında, "Üretici firma 1 milyon doz aşı üretti. Bu 1 milyon doz aşıyı aslında Türkiye'ye bedel almadan bağışladı. Aşı savaşının olduğu bir dünyada üretici firma aşıyı bedavaya bağışlar mı? Bunun üzerine biz firmaya, sözleşmemiş gereği size vermemiz gereken bir bedel var. Bunu size ödüyoruz? Böyle bir iddia var. Bu nedir? Bu aşıyla ilgili buradaki amaç, siz bizden teminat istediğiniz için biz teminatı sağlayamamıştık, nakit akış yönetimini sağlamak için bizi temsil eden Sinovac firmasına bedelsiz olarak verdik. Ama biz sizden ücretini olduğu gibi aldık. Vergi ile ilgili de hiçbir sorun yok. Bizim verdiğimiz parayı firma 'Ben aldım' diyor. " şeklinde konuştu.

"ARACI FİRMAYA TEK BİR KURUŞ ÖDEMEDİK"

Aracı firmaya herhangi bir ücret ödenmediğinin altını çizen Fahrettin Koca, "Bir diğer konu Aracı firma var mıydı? iddiası... Biz devlet olarak Sinovac ile görüşmeleri yaptık. Bu firmanın 10 yıldır tek bir distribütörü var. Bu distribütör ayrıca firmanın Türkiye'deki tek yetkilisi. Biz pazarlığı bütün görüşmeyi Sinovac firması ile yaptık. Aracı firmaya tek bir kuruş verilmedi. Biz ekstra bir ücret vermedik, pazarlığı Sinovac ile yaptık. Vatandaşımızın zihni neden bulanıklaştırılmak isteniyor. Biz salgına odaklanmak istiyoruz. Buna rağmen vatandaşımızın aklını karıştırmak istiyorlar. Ticari, sır olarak kalması gereken bilgiler ifşa edildi." dedi.

"VEREMEYECEK HİÇBİR HESABIMIZ YOK"

Sözlerine devam eden Bakan Koca, "Vatandaşımıza bu anlamda veremeyecek hiçbir hesabımız yok. Ben bu yaklaşımı, davranışı, birlik ve beraberliği bozma noktasındaki bu yaklaşımı ahlaki bulmuyorum. Veremeyecek hiçbir hesabımız da yok. Özellikle 83 milyon vatandaşımızla birlikte, beraber olarak mücadeleyi devam ettirmekten yanayım. Başarı da 83 milyon vatandaşımızın olmuş olacak. Bununla ilgili detaylı bilgiyi de vatandaşımızın zihnini bulandırmak isteyenlere cevaben, vatandaşımıza yönelik basın toplantısında detaylı açıklamada bulunacağım." ifadelerini kullandı.