Son Dakika! Bakan Koca, aşıyla ilgili yol haritasını anlattı: 14-20 gün arayla iki doz olarak uygulanacak
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Son Dakika! Bakan Koca, aşıyla ilgili yol haritasını anlattı: 14-20 gün arayla iki doz olarak uygulanacak

09.12.2020 19:47 | Son Güncelleme: 09.12.2020 21:09

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısının 14 ve 20 gün arayla iki doz olarak uygulanacağını belirterek, "Başta aile sağlığı merkezlerimiz olmak üzere sağlık kuruluşlarında yapılacak" dedi. Bakan Koca ayrıca, koronavirüs aşısı yaptırmanın zorunlu olmadığını da ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgınına karşı etkili koruma tedbirlerinin uygulanması konusunda ısrarcı olduklarını belirten Bakan Koca, "Çünkü bu pandemiden kurtulabilmenin henüz başka bilinen bir yolu yok. Önümüzdeki günlerde bu tedbirlere aşıyı da ekleyebilmenin beklentisi ve umudu içindeyiz" dedi.

İKİ DOZ OLARAK UYGULANACAK

Bakan Koca, koronavirüs aşısının 14 ve 20 gün arayla iki doz olarak uygulanacağını belirterek, "Başta aile sağlığı merkezlerimiz olmak üzere sağlık kuruluşlarında yapılacak. Aşı, vatandaşlarımıza bedelsiz olarak verilecektir ve sağlık kuruluşlarımız tarafından yapılacaktır" dedi.

"İNAKTİF AŞIYI GÜVENİLİR OLDUĞU İÇİN TERCİH ETTİK"

Çin aşısının güvenli olduğunu dile getiren Koca, "Ucuz olduğu için değil, bu anlamda güvenilir olduğu için, geleneksel, doğal, bilinen aşı yöntemi olduğu için tercih ettik" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca ayrıca, koronavirüs aşısı yaptırmanın zorunlu olmadığını ifade etti.

Son Dakika! Bakan Koca, aşıyla ilgili yol haritasını anlattı: 14-20 gün arayla iki doz olarak uygulanacak

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Haber Yorumları (1)
KASIM: Çok ilginç. ne idiğü belirsiz çin aşısı alınmaya karar verilince, vaka sayıları tespit şekli değişti ve rekora koşuyoruz. Dünyanın en başarılı salgın mücadele sistemimiz bir anda dünyanın en kötüsü oldu. Allah Allah. . . Yakında herkes aşıya mecbur edilmeye ortam hazırlanıyor sanki ! ???
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