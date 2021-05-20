Son Dakika! Bakan Koca, 120 milyon doz Biontech aşısını işaret edip müjdeyi verdi: Salgının sonu görünüyor
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Son Dakika! Bakan Koca, 120 milyon doz Biontech aşısını işaret edip müjdeyi verdi: Salgının sonu görünüyor

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, eylül ayına kadar Türkiye'ye gelecek 120 milyon doz Biontech aşısını işaret edip müjdeyi verdi. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgının sonu görünüyor" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu toplantısına katılan BioNTech'in kurucu Prof. Dr. Uğur Şahin'in "Türkiye için Temmuz-Ağustos ve Eylül ayında tamamıyla 120 milyon doz koronavirüs aşısını tamamlamak istiyoruz" sözlerine atıfta bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden müjdeyi verdi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bakan Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Salgının sonu görünüyor" deyip #120MilyonDoz etiketini paylaştı.

Son Dakika: Bakan Koca, 120 milyon doz Biontech aşısını işaret edip müjdeyi verdi: Salgının sonu görünüyor

"ZAMANINDA GÖNDERMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Bugün bir araya gelen Bilim Kurulu'na çevrim içi olarak katılan Uğur Şahin, Türkiye'ye aşıları zamanında göndermek istediklerini söyledi. Şahin, "Türkiye, altıncı ayın sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyor. Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında ise tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz. Son 2 haftada bizim ekip yoğun çalıştı. Planları yapıldı. Ne zaman, kaç doz aşı gideceği konusunda anlaştık. Zamanında aşıları Türkiye'ye göndermeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE AR-GE YAPMAK İSTİYORUZ"

Haziran ayının ilk yarısında Türkiye'ye gelme niyetleri olduğunu belirten Şahin, "Haziran'ın ilk yarısında Türkiye'ye gelmek niyetimiz var. O zaman yüz yüze görüşebiliriz. Türkiye'de hem aşı üretmek istiyoruz, hem Ar-Ge yapmak hem de klinik yapmak istiyoruz. Biz Türkiye'ye zamanında aşı getirmek için gece gündüz çalışacağız. Türkiye'de aşı kampanyasının çok uzman bir şekilde yapıldığını öğrendim. Bizim uzmanlar sizin ekibinizin çalışmaların mükemmel olarak yapıldığını anlattı. Türk olarak çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Bakan Koca, 120 milyon doz Biontech aşısını işaret edip müjdeyi verdi: Salgının sonu görünüyor
Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı: (2)
Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı: (2)
Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca ve Prof. Dr. Şahin, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca ve Prof. Dr. Şahin, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Servet Uzun
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Haber Yorumları (3)
RÜYA ÖREN: Uğur Hocamızdan Allah razı olsun. Aşı için sıraya giren yüz yirmi ülke var. Bize öncelik yapılması ve aşılamada başarılı olunması çok önemli. Aralığa kadar tüm ülkemiz aşılanırsa yılbaşına sevdiklerimizle kucaklaşarak gireriz.
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GÜÇTEKİN ASPAS: Sağlık sektöründe öncü ülkelerden sayılırız . Neden biz kendi aşımızı yapamadık diye çok düşündüm bir kere olsa. Bizde yaptık diyemedik yine 3. Dünya ülkesi gibiyiz
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ÇINAR SARAÇ: Herkes alı olacak sanki , ben olmayacağım karşıyım benim gibi milyonlar karşı , ilk önce kendiniz olun şırıngaya su koyupta aşı olmadığınızı nerden bilelim
Cevap Yaz 9 10 Yayından Kaldır
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Son Dakika! Bakan Koca, 120 milyon doz Biontech aşısını işaret edip müjdeyi verdi: Salgının sonu görünüyor - Haberler
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