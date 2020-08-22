Son dakika! Bakan Kasapoğlu, gençlerle bir araya geldi
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Son dakika! Bakan Kasapoğlu, gençlerle bir araya geldi

Son dakika habere göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Biz diyoruz ki gençlerimiz düşünsün, irdelesin, hiçbir şeye körü körüne teslim olmasın.

22.08.2020 20:43 | Son Güncelleme: 22.08.2020 20:49

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Biz diyoruz ki gençlerimiz düşünsün, irdelesin, hiçbir şeye körü körüne teslim olmasın. Okuyan, yazan, sorgulayan, üreten bir gençlik olsun." ifadesini kullandı.

Yalova Gençlik Merkezinde gençlerle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, gençlere yönelik çalışmalarla yarınların daha aydınlık olacağını söyledi.

Kasapoğlu, gençlere güvendiklerini belirterek, "Günümüzdeki gençlerin daha güçlü olduğunu biliyorum, buna inanıyorum. O yüzden sizleri her gördüğümde, sizlerle her buluştuğumuzda ayrı bir heyecan, mutluluk duyuyorum ve yarınlara olan ümidim çok daha güçleniyor. O yüzden sizlerden istirhamım, bu tür imkanları lütfen çok daha güçlü değerlendirin." diye konuştu.

Bakanlığının sunduğu desteklerden yararlanmaları için gençlere çağrıda bulunan Kasapoğlu, fikirlerini pratiğe dökmeleri için proje üretmelerini istedi.

Proje üretmenin önemine değinen Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Biz diyoruz ki gençlerimiz düşünsün, irdelesin, hiçbir şeye körü körüne teslim olmasın. Okuyan, yazan, sorgulayan, üreten bir gençlik olsun. Bu anlamdaki gayretleriniz ve çalışmalarınız için teşekkür ediyorum. Bugün belediyemizle görüştük. Daha farklı çalışmalarımız olacak. Ayrıca su sporları merkezimiz için çalışma yapacağız. İnşallah orada da yarınların kürekçilerini, su sporu noktasında yetenekli, istekli arkadaşlarımızı orada değerlendireceğiz."

Ziyaret programı kapsamında Atatürk Stadı'ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Kasapoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Sahada kaleciye penaltı atışı yapan Kasapoğlu, bu yıl TFF 3. Lig'e yükselen Yalovaspor'un teknik heyet ve oyuncularıyla da bir araya geldi.

Tesiste bulunan masa tenisi takımının antrenmanını takip eden Kasapoğlu, kısa bir tenis maçı yaptı.

Bakan Kasapoğlu ayrıca, Yalova Üniversitesinde hayata geçirilecek "Genç Ofis Projesi" ile ilgili Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon arasında imzalanan protokol törenine katıldı.

Tören sonrası sahildeki Deprem Anıtı'nı gezen ve su sporları merkezi kurulacak alanı inceleyen Kasapoğlu, Bakanlığa ait yurt inşaatında incelemede de bulundu.

Çiftlikköy ilçesine geçen Kasapoğlu, 4 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip 800 kişilik spor salonu, 5 bin kişilik stadyum tribünü ve 4 açık sahanın yapılacağı proje alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika! Bakan Kasapoğlu, gençlerle bir araya geldi

Kaynak: AA

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