DİYARBAKIR-EĞİL KARA YOLU ULAŞIMA AÇILDI Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı tamamlanan yeni Diyarbakır-Eğil kara yolunun açılışını gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı tamamlanan yeni Diyarbakır-Eğil kara yolunun açılışını gerçekleştirdi. Açılış kurdelesini Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal ile birlikte kesen Bakan Karaismailoğlu, yolun Diyarbakır'ın hem ticaretine hem de turizmine önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Diyarbakır için önemli işlere atıyoruz bugün. Bulunduğumuz yer Diyarbakır-Eğil yolu. Eğil, Diyarbakır'ın en önemli kültür ve turizm bölgelerinden bir tanesi. Bu açtığımız yol Diyarbakır'ın hem ticaretine hem de turizmine önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

Kaynak: DHA