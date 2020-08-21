Son dakika! Bakan Karaismailoğlu denizcilik sektörü temsilcileriyle görüştü Açıklaması
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Son dakika! Bakan Karaismailoğlu denizcilik sektörü temsilcileriyle görüştü Açıklaması

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, denizcilik sektörünün son 18 yılda yatırım, destek ve projelerle önemli düzeye geldiğini belirterek, "Sektörü geliştirebilmek için canla başla çalışıyoruz.

Son dakika! Bakan Karaismailoğlu denizcilik sektörü temsilcileriyle görüştü Açıklaması
21.08.2020 15:27 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:36

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, denizcilik sektörünün son 18 yılda yatırım, destek ve projelerle önemli düzeye geldiğini belirterek, "Sektörü geliştirebilmek için canla başla çalışıyoruz. Denizcilikte bölgemizde lider ülke olacağız." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaismailoğlu, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odasını (İMEAK) ziyaret ederek, yönetim kurulu üyeleriyle denizcilik sektörünün durumuna ve hedeflerine ilişkin toplantı gerçekleştirdi.

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Sektörün sorunları bizim sorunlarımız. Mavi vatanımızı hak ettiği yerlere çıkarmak, denizlerimizin ülke ekonomisine katkısını artırmak ve sektörü geliştirebilmek için canla başla çalışıyoruz. Denizcilikte bölgemizde lider ülke olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye denizcilik sektörünün son 18 yılda yatırım, destek ve projelerle önemli düzeye geldiğine işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Sektöre yaptığımız her yatırımda ülkemizin menfaatleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Bakanlık olarak denizcilik sektörünün gelişmesi ve çok daha ileri düzeye taşınması için sektör temsilcileriyle ortak aklı işletiyoruz."

"Sektöre verdiğimiz destek meyvelerini vermeye başladı"

Karaismailoğlu, Türkiye'de denizlerin ulaşım, ticaret, turizm ve doğal kaynaklar bakımından büyük imkanlar sağladığına dikkati çekerek, "Tersanelerimizden limanlarımıza, sahillerimizden açık denizlerimize kadar sektörümüze verdiğimiz destek meyvelerini vermeye başladı. Denizlerimizin sunduğu katma değeri yüksek imkanlardan daha fazla faydalanmamız gerekiyor. Bu gerçekten hareketle üretmeye, geliştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün verdiği müjdeye değinen Karaismailoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ülkemiz denizlerinin bizlere sunduğu her türlü imkanı kullanarak, Türkiyemizi bölgesinde lider, dünyada önde gelen denizci bir ülke yapmak için çalışmalarımızı daha da hızlandırıyoruz. İlerleyen günlerde bu toplantıda tespit edilen verileri tekrar değerlendirmek üzere yetkililerle bir araya geleceğiz."

Denizcilik sektörünün sorunları ele alındı

Açıklamada, toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, İMEAK Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Odanın Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Genel Sekreteri İsmet Salihoğlu ile yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra sektörün kamu ve özel kesim temsilcilerinin de katıldığı belirtildi.

Toplantıda ele alınan konular şöyle sıralandı:

"Denizcilik sektörünün geliştirilmesi ve deniz taşımacılığında Türk sahipli gemilerin payının artırılması, kıyı tesislerinde hizmet kalemlerinin belirlenmesi, gemi ve yat acenteleri yönetmelik taslağı, limanlarda tekel acentelik durumu, limanlara girişte tek kart uygulaması, bayrak devletinin karada yetkilendirilmiş personel standartlarının uluslararası standartlardan daha ağır olması, denizcilik eğitimi veren meslek liseleri, meslek yüksek okulları ve fakültelerin denizde güvenlik eğitim merkezinin bakım masrafları, tersane tekne imal çekek yeri işletme izin belgeleri ve denizcilik sektörü yer sorunları."

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Kaynak: AA

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