Son Dakika | Bakan Ersoy ve Bakan Muş, Central Park'ta sabah yürüyüşü yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Bakan Ersoy ve Bakan Muş, Central Park'ta sabah yürüyüşü yaptı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Son Dakika | Bakan Ersoy ve Bakan Muş, Central Park'ta sabah yürüyüşü yaptı

Son dakika haberine göre Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve New York'taki Türkevi binasının açılışı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Central Park'ta sabah yürüyüşü yaptı.

NEW YORK (DHA) - Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve New York'taki Türkevi binasının açılışı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Central Park'ta sabah yürüyüşü yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na ve New York'un Manhattan bölgesindeki Türkevi'nin bugün yapılacak açılışına katılmak üzere ABD'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş, New York'un merkezinde bulunan Central Park'ta sabah yürüyüşü yaptı.


Son Dakika | Bakan Ersoy ve Bakan Muş, Central Park'ta sabah yürüyüşü yaptı

Son Dakika | Bakan Ersoy ve Bakan Muş, Central Park'ta sabah yürüyüşü yaptı

Son Dakika | Bakan Ersoy ve Bakan Muş, Central Park'ta sabah yürüyüşü yaptı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesine damga vuran Kırım açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü

Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesine damga vuran Kırım açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü

 Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da kriz çıkardı

Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da kriz çıkardı

 Erdoğan'ın da katıldığı BM Genel Kurulu'nda korona depremi! Brezilya Sağlık Bakanı virüse yakalandı

Erdoğan'ın da katıldığı BM Genel Kurulu'nda korona depremi! Brezilya Sağlık Bakanı virüse yakalandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Sezai Temelli Ahmet Davutoğlu
Magazin Amelia Hamlin Düm Tek Tek
Spor Gülşen Rıza Çalımbay Lionel Messi
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Emre Kılınç Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika | Bakan Ersoy ve Bakan Muş, Central Park'ta sabah yürüyüşü yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 17:18:45. #1.12#