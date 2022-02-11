Son Dakika | Bakan Dönmez: "Enerji fiyatları küresel bir sorun haline geldi"
AA, İbrahim Saykılı - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara'da Elektrik Dağıtım Sektörü Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara'da Elektrik Dağıtım Sektörü Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (2)