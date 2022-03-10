Tarihi görüşme sonrası Bakan Çavuşoğlu'ndan ilk paylaşım: Çabalarımızı sürdüreceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın katılımıyla Antalya'da düzenlenen üçlü barış zirvesi sona erdi. Görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bulundu.

"TEMENNİMİZ BARIŞIN YENİDEN TESİS EDİLMESİ"

Çavuşoğlu paylaşımda, "Barışa ihtiyacın en fazla olduğu bu zamanda Antalya Diplomasi Forumu marjında Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarım Lavrov ve Kuleba'yla üçlü formatta görüştük. Temennimiz bölgemizde barışın yeniden tesis edilmesi. Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin işletilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

İKİ BAKAN AYRI AYRI KONUŞTU

Zirvenin ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov kısa süre aralıklarla kamera karşısına geçti. İki bakan da ateşkes konusunda herhangi bir mutabakata varamadıklarını belirterek, ülkeler arasında insani koridorların geliştirilmesi adına diyaloğun süreceğini ifade etti.

İhlas Haber Ajansı / Dünya