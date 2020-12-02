Son dakika... Bakan Çavuşoğlu ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba arasındaki görüşme başladı

Son dakika genel haberine göre Bakan Çavuşoğlu ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba arasındaki görüşme başladı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba arasındaki görüşme başladı.