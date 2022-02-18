Son dakika... Bakan Bozdağ: Milletvekillerinin telefonuna çıkmayan bürokratı görevden alırım

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Adalet Komisyonu'nun AK Partili üyelerini kabulünde, "Milletvekili milleti temsil eder, milletin taleplerini iletir. Milletvekillerinin telefonlarına çıkmayan bakan yardımcısı ve bürokratları görevden alırım" dedi.

TBMM Adalet Komisyonu'nun, AK Parti'li üyeleri Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Ziyarette Meclis'e gelecek yasal düzenlemeler görüşülürken, milletvekilleri taleplerini dile getirdi. Ziyarette mart ayında Meclis gündemine gelmesi beklenen 6'ncı yargı paketi de konuşuldu. Bakan Bozdağ, bu konuda milletvekillerinin öneri ve görüşlerini aldı.