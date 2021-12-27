Son Dakika | Bakan Akar'dan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğine ziyaret
Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğini ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğini ziyaret etti.
Akar, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu başkent Saraybosna'da, Devlet Başkanlığı Konseyi Üyeleri ile görüşmesinin ardından Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğine geçti.
Büyükelçi Sadık Babür Girgin'den faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar, daha sonra Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi ve Demokratik Eylem Partisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile de bir araya geldi.
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AA / Sarp Özer - Son Dakika Haberleri