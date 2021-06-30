Son dakika: Bağdat'taki patlamada yaralı sayısı 15'e yükseldi

Son dakika haberler... Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen patlamada 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen patlamada 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii nüfusun yoğun olduğu Sadr bölgesindeki Meridi halk pazarında patlama meydana gelmişti. Pazarda bulunan bir tezgahın altına yerleştirilen patlayıcının patlamasını sonucu ilk belirlemelere göre en 7 kişi yaralandığı bildirilmişti. Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ın doğusunda yer alan Sadr bölgesinde meydana gelen patlamada 15 kişinin yaralandığını belirtildi.

Patlama sonucu yaralanan 15 kişinin durumlarının ağır olmadığı ve çoğunun taburcu olduğu aktarılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirtti. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı