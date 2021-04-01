Son dakika... Bağcılar O-3'de sıkışmalı kaza: 1'i ağır 2 yaralı
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Son dakika... Bağcılar O-3'de sıkışmalı kaza: 1'i ağır 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Bağcılar O-3'de sıkışmalı kaza: 1'i ağır 2 yaralı

Son dakika haberleri... Bağcılar 0-3 karayolu Aksaray istikametinde sağ şeritte duran minibüse, kamyonetin arkadan çarpması sonucu 2 kişi sıkışarak yardım bekledi.

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Bağcılar 0-3 karayolu Aksaray istikametinde sağ şeritte duran minibüse, kamyonetin arkadan çarpması sonucu 2 kişi sıkışarak yardım bekledi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edilirken, birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bağcılar O-3 karayolu Aksaray istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sağ şeritten ilerleyen Mehmet Barış D. idaresindeki 34 EP 9141 plakalı Kia kamyonet sağ şeritte duran 34 CSZ 499 plakalı Volkwagen minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonettin ön tarafında bulunan sürücü Mehmet Barış Durusoy ve yolcu Esra S. aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücü ve yolcuyu araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralı Esra S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza nedeniyle karayolu üzerinden yoğunluk oluştu. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından araçların kaldırılmasıyla yoldaki trafik akışı normale döndü. - İSTANBUL

Son dakika... Bağcılar O-3'de sıkışmalı kaza: 1'i ağır 2 yaralı
Son dakika... Bağcılar O-3'de sıkışmalı kaza: 1'i ağır 2 yaralı
Son dakika... Bağcılar O-3'de sıkışmalı kaza: 1'i ağır 2 yaralı
Son dakika... Bağcılar O-3'de sıkışmalı kaza: 1'i ağır 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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