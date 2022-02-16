Son dakika... BAĞCILAR'DA ZİNCİRLEME KAZA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... BAĞCILAR'DA ZİNCİRLEME KAZA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika gündem haberi: BAĞCILAR Basın Ekspres yolunda 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada bir sürücü yaralandı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR Basın Ekspres yolunda 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada bir sürücü yaralandı.

Kaza, saat 19.30'da Basın Ekspres yolu Bağcılar mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, önünde başka otomobile çarptı. 4 otomobilin birbirine girdiği zincirleme kazada bir sürücü yaralandı. Arkadaşlarının yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Son dakika... BAĞCILAR'DA ZİNCİRLEME KAZA

Son dakika... BAĞCILAR'DA ZİNCİRLEME KAZA

Son dakika... BAĞCILAR'DA ZİNCİRLEME KAZA

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Bağcılar, Kaza, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title