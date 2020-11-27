Bağcılar'da pes dedirten görüntüler! Ölümü göze alıp karşıya geçiyorlar...
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Bağcılar'da pes dedirten görüntüler! Ölümü göze alıp karşıya geçiyorlar...

27.11.2020 14:03 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:45

Bağcılar'da yaya üst geçidinin bulunduklarını konuma uzak olmasını gerekçe gösteren vatandaşların, karşıdan karşıya geçme yöntemleri görenleri hayrete düşürüyor. Ölümü göze alarak kendilerine kestirme yol yapan vatandaşlar, kabloların geçtiği yolun üzerinden emekleyerek karşıya geçiyor.

İstanbul Basın Ekspres yolundan Bağcılar Mahmutbey'e geçmek isteyen vatandaşlar, bulundukları bölgeye yakın üst geçit olmaması nedeniyle zorluk çekiyor. Üst geçidin uzak olmasını bahane eden vatandaşlar, emekleyerek elektrik kablolarının geçişi için bulunan demirin üzerinden karşıya geçiyor. Karşıya geçmek için kullanılan yolun altından ise dere bulunuyor.

İŞ ÇIKIŞ SAATLERİNDE KULLANIYORLAR

Bölgedeki esnaf, insanların özellikle akşam iş çıkış saatlerinde karanlıkta bu yöntemi kullanarak karşıdan karşıya geçtiğini ifade ediyor. Yüksekliği yaklaşık 5 metre olan deredeki demirden emekleyerek geçmeye çalışan vatandaşların bu görüntüsü görenlere pes dedirtiyor.

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Bağcılar'da pes dedirten görüntüler! Ölümü göze alıp karşıya geçiyorlar...
Bağcılar'da pes dedirten görüntüler! Ölümü göze alıp karşıya geçiyorlar...
Bağcılar'da pes dedirten görüntüler! Ölümü göze alıp karşıya geçiyorlar...
Bağcılar'da pes dedirten görüntüler! Ölümü göze alıp karşıya geçiyorlar...
Bağcılar'da pes dedirten görüntüler! Ölümü göze alıp karşıya geçiyorlar...
Bağcılar'da pes dedirten görüntüler! Ölümü göze alıp karşıya geçiyorlar...
Bağcılar'da pes dedirten görüntüler! Ölümü göze alıp karşıya geçiyorlar...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR

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