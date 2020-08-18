Son dakika! Bağcılar Belediyesinden çocuklara uygulamalı kriptoloji eğitimi Son dakika haberi: Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde bilgisayar ve yazılım mühendisi olmak isteyen çocuklara, uygulamalı kriptoloji (şifre bilimi) eğitimi veriliyor.

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde bilgisayar ve yazılım mühendisi olmak isteyen çocuklara, uygulamalı kriptoloji (şifre bilimi) eğitimi veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların yeteneklerini keşfedip onlara uygun atölyelerde hizmet sunan Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi, yaz sezonu eğitimlerine devam ediyor.

Birer haftalık olarak hazırlanan paket eğitimlerde çocuklara Hidden Picture'den İngilizce'ye, strateji oyunlarından bulmacaya kadar renkli ve bir o kadar da yararlı dersler veriliyor.

Kursta en çok dikkat çeken yer ise kriptoloji sınıfı. Sessiz bir şekilde masalarında oturan çocuklar, burada şifreleme yöntemlerini uygulayarak öğrenme fırsatı buluyor. Derste eğitmenler tarafından alfabenin belirlenen miktarda kaydırılması ve ana mesajdaki harflerin yeni alfabede kendilerine karşılık gelen harflerle değiştirilmesi esasına dayanan "Sezar" yöntemi ile her harfin bir sembolle temsil edildiği hiyeroglif yazılara benzeyen şekillerin kullanıldığı "Napolyon" yöntemi öğretiliyor. Şifreleme yönteminin tekniğini öğrenen kursiyerler daha sonra ikişerli gruplar halinde kendi aralarında mesajlaşıyorlar.

Casus yazılımlara karşı programlarını koruyabilecekler

Çocukların kimi bilgisayar kimi de yazılım mühendisi olmayı düşünüyor. Kursta şifreleme mantığını çözen öğrenciler, ilerideki eğitim hayatlarında bu tekniği geliştirerek özellikle siber saldırılarda hacker, casus yazılım ve düşmanlara karşı bilgi, belge ve programlarını güvenli bir şekilde koruyabilecek.

Pandemi kurallarına dikkat edilen Kriptoloji Atölyesi'nde 8 çocuk eğitim görüyor. Bilgisayar mühendisi olmak isteyen kursiyerlerden Resul Emin İslamoğlu, harflere karşılık gelen sembolleri yan yana getirip şifreler oluşturduklarını, arkadaşlarıyla da aralarında yazıştıklarını anlatarak, ileride yapacağı programları korumak için kriptolojiyi öğrendiğini ifade etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde gençleri geleceğe hazırladıklarını belirtti.

Bilimsel merak ve öğrenme isteği olan öğrencilere araştırma, gözlem yapma, kıyaslama, keşfetme, ifade etme ve çeşitli çözümler bulabilme becerilerini geliştirme ortamı sunduklarını vurgulayan Çağırıcı, çocukların da kendilerine verilen bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdiğini ifade etti.

Kaynak: AA