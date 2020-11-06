Bu acıya yürek dayanmaz! Baba ve oğlu, 6 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti
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Bu acıya yürek dayanmaz! Baba ve oğlu, 6 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti

06.11.2020 17:36 | Son Güncelleme: 06.11.2020 17:54
Bu acıya yürek dayanmaz! Baba ve oğlu, 6 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aynı gün koronavirüse yakalanan 80 yaşındaki Osman Örnek ile 60 yaşındaki oğlu Sabri Örnek, 6 gün arayla hayatlarını kaybetti.

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hilmiye Mahallesi'nde yaşayan Osman Örnek ve oğlu Sabri Örnek'in, 14 Ekim'de yüksek ateş ve mide bulantısı şikayetleri üzerine yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Baba ve oğul, İnegöl Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine aynı anda yatırılarak, tedaviye alındı.

ÖNCE OĞLU ÖLDÜ SONRA 6 GÜN SONRA BABA

Tedavileri devam ederken, durumu ağırlaşan Sabri Örnek, 31 Ekim'de hayatını kaybetti. Taburcu edilen baba Osman Örnek, birkaç gün sonra yeniden fenalaşarak, yoğun bakım ünitesine alındı. Baba Örnek de oğlunun ölümünden 6 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baba ve oğlunun cenazeleri İnegöl ilçesindeki kırsal Hilmiye Mahallesi'nde toprağa verildi.

Bu acıya yürek dayanmaz! Baba ve oğlu, 6 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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