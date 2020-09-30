Son Dakika! Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Harekatın başından bu yana 2300 Ermeni askeri etkisiz hale getirildi

Son dakika! Azerbaycan Savunma Bakanlığı, pazar günü başlayan harekatta 2300 Ermeni askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık ayrıca Ermenistan'ın Terter kentine bu sabah tekrar saldırmaya başladığını duyurdu.

Azerbaycan-Ermenistan arasında pazar gününden bu yana yaşanan çatışmalarla ilgili Azerbaycan Savunma Bakanlığı yeni bir açıklama yaptı. Bakanlık, geride kalan 3 günde 2300 Ermeni askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bununla birlikte Ermenistan'ın bu sabah Terter kentine saldırı başlattığı da belirtildi.

"YERLEŞİM YERLERİ İSABET ALINDI"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Ermenistan, Terter kentine havan ve top atışlarıyla saldırıyor. İlk bilgilere göre isabet alan yerleşim yerleri ve yaralılar var" açıklamasını yaptı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, sabah yerel saatte 08.00'de başlayan saldırıda sivil altyapının zarar gördüğü belirtildi. Açıklamada, ilk belirlemelere göre sivil yaralıların olduğu kaydedildi.

2 BİN 300 ERMENİ ASKERİ VE 30'A YAKIN TANK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada ayrıca, "Harekatın başından bu yana düşmanın 2 bin 300 askeri etkisiz hale getirildi. Hocavend'de konuşlu S300 sistemi etkisiz hale getirildi. Düşmanın 30'a yakın tank ve zırhlı aracı, 200'den fazla top ve roket sistemi, 25 hava savunma sistemi, 6 komuta merkezi, 50 tanksavarı ve 5 cephaneliği imha edildi" bilgilerine yer verdi.