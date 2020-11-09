Son Dakika! Azerbaycan, Rusya'ya ait askeri helikopteri yanlışlıkla düşürdü
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Son Dakika! Azerbaycan, Rusya'ya ait askeri helikopteri yanlışlıkla düşürdü

09.11.2020 20:43 | Son Güncelleme: 09.11.2020 21:02

Son dakika! Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya ait Mi-24 tipi askeri helikopterin Azerbaycan ordusu tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü belirterek, "Trajik kazadan dolayı üzüntülüyüz. Gerekli tazminatı hayatını kaybedenlerin ailelerine ödemeye hazırız" ifadeleri kullanıldı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya ait Mi-24'ün Azerbaycan tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğünü açıkladı.

Bakanlık, "Rus helikopteri radar dışında alçak irtifada uçmuştur. Daha önce bildirilmeyen alanda uçuş gerçekleştirmiştir. Yoğun savaş düşünüldüğünde ani karar verilmiştir. Gerekli tazminatı hayatını kaybedenlerin ailelerine ödemeye hazırız. Pilotların ailelerine başsağlığı dileriz. Özür dileriz." ifadelerini kullandı.

2 RUS ASKERİ ÖLDÜ

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya'ya ait bir Mi-24 helikopteri, Ermenistan/Yeraskh yakınlarında MANPADS ile düşürüldü. Mürettebattan 2 kişi öldü, 1'inin ise yaralı olarak tahliye edildiğini bildirdi.

Son Dakika! Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Rusya'ya ait askeri helikopter yanlışlıkla düşürüldü
Mi-24 tipi savaş uçağı

Mİ-24 HELİKOPTERİNİN ÖZELLİKLERİ

Rus yapımı Mi-24, dünyada kullanılmaya başlanan ilk saldırı helikopterindendir. Gövdesi çok sağlam bir zırhla kaplanmıştır. 12,7 mm'lik uçaksavar mermisine dayanabilir. Kokpiti, pilotları NBC (Nükleer, biyolojik, kimyasal) saldırılara karşı koruyabilir. 12,7 mm'lik bir topa sahiptir, güdümlü anti tank füzesi ve 57 mm'lik roket atabilir. Gövde içinde tam donanımlı 8 asker, 4 sedye 2400 kilograma kadar yük ya da mühimmat taşıyabilir ki bu onun en önemli özelliklerinden biridir.

Son Dakika! Azerbaycan, Rusya'ya ait askeri helikopteri yanlışlıkla düşürdü
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