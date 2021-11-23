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Son dakika... Azerbaycan: Karabağ Savaşı'nda kullandığımız ASELSAN ürünleri yüksek kaliteli

AA / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel
Son dakika... Azerbaycan: Karabağ Savaşı'nda kullandığımız ASELSAN ürünleri yüksek kaliteli

Son dakika gündem haberi... Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan ordusunun İkinci Karabağ Savaşı'nda kullandığı ASELSAN ürünlerinin yüksek kalitede olduğunu söyledi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan ordusunun İkinci Karabağ Savaşı'nda kullandığı ASELSAN ürünlerinin yüksek kalitede olduğunu söyledi.

Hasanov, temaslarda bulunmak için Azerbaycan'a gelen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün'ü kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hasanov, Türkiye ile Azerbaycan'ın savunma sanayi iş birliği alanında olumlu adımlar attığını, Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ile İlham Aliyev arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin iki ülke ilişkilerinin tüm istikametlerde gelişmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Hasanov, "Vatan Savaşı'nda (2. Karabağ Savaşı) kullandığımız ASELSAN ürünleri yüksek kalitedeydi." dedi.

Görüşmede, modern savaş yöntem ve teknikleri ile Türkiye ve Azerbaycan'ın askeri donanımlarını pekiştirmek için hayata geçirdikleri ortak projeler ele alındı.

Son dakika... Azerbaycan: Karabağ Savaşı'nda kullandığımız ASELSAN ürünleri yüksek kaliteli

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